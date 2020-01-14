在蘋果、Alphabet等明星科技股勁揚帶動下，以及投資人看好美中即將簽署首階段貿易協議和去年第四季業績表現，隔夜美股再創歷史新高，受此提振，周二香港恆生指數開漲0.67%，為29149.53點，創逾8個月新高。國企股(H股)開漲0.69%，為11475.32點。中國平安大漲近2%，領漲藍籌股。

(時報資訊)