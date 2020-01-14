《港股》美股再創新高，恆指開漲0.67％ 10:002020/01/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在蘋果、Alphabet等明星科技股勁揚帶動下，以及投資人看好美中即將簽署首階段貿易協議和去年第四季業績表現，隔夜美股再創歷史新高，受此提振，周二香港恆生指數開漲0.67%，為29149.53點，創逾8個月新高。國企股(H股)開漲0.69%，為11475.32點。中國平安大漲近2%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #恆指 #香港 #恆生指數 #國企股 #H股 #開盤 #藍籌股 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企放款暴衝 拚五年新高 04:092020/01/10 財經要聞 中壽去年海賺近136億 衝新高 04:092020/01/10 金融．稅務 聯電、世界上月營收 同期新高 04:102020/01/10 證券．權證 營收資訊站－聖暉上季年增17.87％ 同期新高 04:102020/01/10 證券．權證 營收資訊站－中鋼構12月18.95億 去年單月新高 04:102020/01/10 證券．權證 熱門股－京城 量能增溫波段新高 04:102020/01/10 證券．權證 時碩去年合併營收 飆史上新高 09:422020/01/10 財經 《觀光股》柏文上季、去年營收登新高，今年成長動能轉強 11:082020/01/10 財經 《電腦設備》凌華上月營收衝新高，今年成長動能轉強 11:592020/01/10 財經 製鞋三雄 去年業績齊締新猷 04:092020/01/11 證券．權證 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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