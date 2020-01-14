避險需求下降，打壓周一紐約期金走軟；因中美第一階段貿易協議即將簽署，以及中東緊張局勢緩和，導致黃金避險需求下降，進而引發市場獲利了結，拖累期金走軟；此外，美元兌一籃子貨幣走升，導致美元計價之黃金更加昂貴，亦拖累金價走勢。

終場2月黃金跌9.5美元，報每盎司1550.6美元，3月白銀跌0.11美元，報每盎司18.00美元，4月白金跌3.9美元，報每盎司982.1美元，3月鈀金漲6.2美元，報每盎司2079.1美元。(商品行情網)

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