《商情》避險需求下降，打壓周一紐約期金走軟 10:002020/01/14 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓周一紐約期金走軟；因中美第一階段貿易協議即將簽署，以及中東緊張局勢緩和，導致黃金避險需求下降，進而引發市場獲利了結，拖累期金走軟；此外，美元兌一籃子貨幣走升，導致美元計價之黃金更加昂貴，亦拖累金價走勢。 終場2月黃金跌9.5美元，報每盎司1550.6美元，3月白銀跌0.11美元，報每盎司18.00美元，4月白金跌3.9美元，報每盎司982.1美元，3月鈀金漲6.2美元，報每盎司2079.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #黃金 #盎司 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》空頭回補，激勵周四LME期鉛漲近1.5％ 10:002020/01/10 財經 《商情》避險需求下降，打壓周四紐約期金續挫 10:002020/01/10 財經 《商情》船隻需求下降，周四波羅的海BDI指數走疲 10:172020/01/10 財經 黃黑雙金 新年最佳投資標的 04:092020/01/11 焦點新聞 台灣機械業 估Q2走出谷底 04:102020/01/13 產業特刊 《商情》庫存下降，激勵上周五LME期銅連5漲 10:002020/01/13 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 15:432020/01/13 財經 LV超越蘋果成陸千萬富豪最青睞品牌 華為也新上榜 22:472020/01/13 財經 鏡頭打貪 直擊黃金鼎、滿室茅台 04:102020/01/14 話題觀察 《美股掃瞄》美股消息面：美伊衝突緩解，油價連5跌 09:262020/01/14 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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