參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹直升機失事殉職，今日上午舉行聯合公奠儀式。總統蔡英文在儀式中感謝各位殉職軍官，「你們任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們。」

「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部內的機棚內舉行，由蔡總統主持追晉、追頒儀式，並頒贈褒揚令，由殉職將官家屬代表受領，最後則進行國旗覆棺儀式。

蔡總統致詞時也宣布，沈一鳴、總士官長韓正宏生前推動的三項加給方案（空降特戰加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給），行政院都已經核定，所有受惠的國軍弟兄姊妹必須要記住，這是沈一鳴與韓正宏生前念茲在茲的事，而他們與殉職弟兄克盡職守、保家衛國的精神永遠長存心中。

蔡總統最後也對殉職的8名將士說：「各位辛苦了，謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你們、也懷念你們。」

故總長沈一鳴的國旗覆旗官則由三軍大學校長王信龍、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光、空軍司令熊厚基等4位上將擔任。故政戰局副局長于親文的國旗覆旗官則是由政戰局長簡士偉、陸軍政戰主任楊安、海軍政戰主任孫常德、空軍政戰主任王純雄四人擔任；其他殉職將士也由同階資深將士擔任覆旗官，感謝他們為國貢獻。

(中時 )