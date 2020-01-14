NBA》獨行俠教頭認為東契奇沒獲得應有對待 10:052020/01/14 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 獨行俠教頭卡萊爾認為東契奇沒有獲得裁判給予應有的對待。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上賽季獲選年度最佳新秀的獨行俠東契奇，本季表現更加出色，一度攻佔例行賽MNA熱門榜前三，可惜他卻經常在球場上感到挫折，對此獨行俠教頭卡萊爾挺身為子弟兵抱屈，認為東契奇沒能獲得明星球員等級的對待。 卡萊爾表示，「東契奇是一位非常出色的球員，他打出了很多精彩夜晚的賽事，但同時間也有不少失敗的場次，然而或許是表現太過突出，導致他經常在賽場上遭到對手的小動作干擾，而裁判並沒有適時響哨，讓東契奇感到非常氣餒，不過，我很喜歡東契奇處理事情的態度。」 (中時 ) #東契奇 #卡萊爾 #獨行俠 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》全明星票選 詹皇超越東契奇成票王 09:002020/01/10 體育 NBA》一眉缺陣換詹皇發威 湖人宰獨行俠 13:202020/01/11 體育 民進黨立委席次達61席 再次過半佔53％ 21:072020/01/11 政治 國民黨新北市得票雖難堪 學者認為朱、侯掌黨中央最合適 07:242020/01/13 政治 6搶1資格賽教頭有轉機 洪一中可望接任 13:072020/01/13 體育 林子崴太猛 獅教頭踩煞車 04:102020/01/14 運動天地 體育熱門新聞 MLB》作弊案審結！太空人遭史上最重懲 - 體育 MLB》洋基球迷怒吼：阿土伯交出MVP - 體育 含淚「吞口水」 洪一中籲本土球員忍耐 - 體育 NBA》巴特勒心中最難防守的是詹皇KD和柯瑞 - 體育 MLB》投鼠忌器 太空人打者逃過懲處 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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