上賽季獲選年度最佳新秀的獨行俠東契奇，本季表現更加出色，一度攻佔例行賽MNA熱門榜前三，可惜他卻經常在球場上感到挫折，對此獨行俠教頭卡萊爾挺身為子弟兵抱屈，認為東契奇沒能獲得明星球員等級的對待。

卡萊爾表示，「東契奇是一位非常出色的球員，他打出了很多精彩夜晚的賽事，但同時間也有不少失敗的場次，然而或許是表現太過突出，導致他經常在賽場上遭到對手的小動作干擾，而裁判並沒有適時響哨，讓東契奇感到非常氣餒，不過，我很喜歡東契奇處理事情的態度。」

(中時 )