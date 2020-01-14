基隆市七堵區11日中午發生分屍案件，45歲林國平疑暗戀26歲鄧姓女鄰居，求愛不成竟痛下殺手，鄧女家屬發現她失蹤後報警，警方也曾將林男帶到派出所訊問，雖心存疑慮但苦無證據，只能將他釋放，給予他棄屍空檔和自戕機會，家屬則悲痛萬分，難以接受單純的鄧女再也無法回家。

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據了解，鄧女目前借住在表哥租屋處，6日上午一如往常出門，還未踏出公寓大門就被林男強行拖進家裡，並在房內將她凶狠殺害。同住的表哥當日接獲她未到公司的消息，下班後發現鄧女未歸，多次撥打電話聯絡未果而急忙報警，鄧女打工的同事也在網路上貼文協尋，親友焦急如熱鍋上的螞蟻。

專案小組發現，林嫌行兇後隔日到中和租休旅車，以此作為運屍工具，卻在上午返家時碰到前來查訪的警員，面對警方訊問，林嫌和鄰居還以關係人身分到派出所製作筆錄，但他異常鎮靜，幾乎看不出破綻，訊後就離開警局。

不過，因為林男屋內傳出濃濃異味卻引起警方懷疑，一度有問為什麼他房間殺蟲劑和松香水味道這麼重？他只回「快點問完別打擾我睡覺。」警方當時直覺有異，但未多加詢問就放人，白白錯失人屍俱獲的最佳時機。

林男棄屍後發現自己遭警方盯上，在大台北地區逃竄後又回到棄屍處附近，並闖入周遭民宅輕生，直到12日晚間才被發現，確切案情和犯案動機也恐隨著林男的死石沉大海。

大批警力於選舉當日湧入基隆山區，地毯式搜尋終於找到鄧女支離破碎的遺體。（圖／翻攝畫面）

(中時電子報)