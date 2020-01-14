「喬喬」曾之喬出道多年，在戲劇圈擁有好成績，不過至今仍單身的她，早已想好過年被催婚該如何回應，13日她也在IG大談婚姻觀，霸氣喊「沒有什麼嫁不嫁得出去的問題，只有自(老)己(娘)想不想嫁人的問題」，讓不少粉絲看了心有戚戚焉，但因為她附上火辣下廚照，網友都忍不住被轉移焦點。
曾之喬辣穿黑色細肩帶背心下廚，渾圓美乳和事業線都出來見客，好身材一覽無遺，讓粉絲機動直呼「這樣太犯規」。不過她也提到，在亞洲文化裡，每當「女人擅時下廚時」，就會被旁人起哄說「可以嫁了」、「嫁得出去了！」
但她個人覺得，「要不要結婚」跟「會不會煮飯」沒有直接關係，認為女人不應用「過往觀念物化自己」，並向女性喊話：「身為女人，我們的美麗和能力都是無限的，不要看自己沒有。」一番言論讓女網友都深表認同，「講到心坎裡」、「超級認同」、「真的又美又有內涵」。
(中時電子報)
#曾之喬
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