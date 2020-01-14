2020大選國民黨大敗，候選人韓國瑜雖大輸260萬票，政黨票卻拿到472萬3504票，與民進黨的獲481萬1241票相差不大。1984年生，曾任丁守中台北市長競選總部發言人，並曾角逐台北市第1選區（士林北投）立委的詹為元直言，這次選舉揭示了藍綠選民結構，國民黨該思考如何拓展新票源，並且「不要再不理年輕人了」。

詹為元在臉書發文，寫道：「這次選舉代表了藍綠的天花板，也說明如果支持者全部出來投票，綠大於藍結構底定。國民黨要開始（雖然已經說了N年了）思考，如何拓展新票源，講白了，就是不要再不理年輕人了！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「世代交替，選民讓國民黨知道不改革是什麼下場」、「世代交替！也期待國民黨未來的發展！加油」、「可惜為元這樣的青年才俊」、「守住同溫層票也不夠，更何況這次同溫層更薄」、「從目前的政黨票看起來，其實不算輸」、「綠的老將，也都上不少位」、「年輕人興起的時代真的要放手」。

(中時電子報)