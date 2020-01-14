地瓜有豐富的碳水化合物以及膳食纖維，提供人體熱量、維生素B6、葉酸、維生素C、β胡蘿蔔素等營養，升糖指數又比白飯低。但地瓜有蒸的、有烤的，新光醫院營養師李雨珊建議，蒸地瓜的營養素保留比較完整。而烤地瓜因為高溫炭烤，可能破壞較多營養素，且高溫下容易產生丙烯醯胺，對人可能有致癌風險。

健康資訊平台《健康傳媒》報導，李雨珊說，蒸地瓜溫度最高就只到100度，能保護營養素不被高溫破壞，因此身體可攝取的營養就多。烤地瓜雖然香，但是用烤箱、碳火烘烤後，高溫下被破壞的營養素就比較多，還可能產生丙烯醯胺，這物質在動物實驗中，被證實會致癌，對人也可能有致癌風險。

據食藥署藥物食品安全週報，臺灣大學食品科技研究所特聘教授葉安義指出，「丙烯醯胺」最容易在澱粉類食品中生成，超過120度環境下烹煮時，就可能產生。1994年世界衛生組織（WHO）將丙烯醯胺列為2A致癌物，意為經過動物檢測後發現對動物有致癌性的證據，目前尚無丙烯醯胺對人類致癌性的實際證據。但還是要注意攝取量的多寡，並非只要吃到就會對身體造成傷害。

(中時電子報)