美國時間13日將中國移出匯率操縱國名單，這在貿易協定簽署前增加了市場的樂觀情緒。受此正面情緒影響，標普500指數上漲0.7％，收報3288.13，創歷史新高；另外，由於特斯拉股價飆升，納斯達克綜合指數也創下歷史新高，上漲1％至9273.93點；道瓊斯指數上漲83.28點至28907.05點，漲幅0.3％。

隨著中美局勢緩和，2019年12月中國出口和進口增速預計均較前月大幅回升，進口增速或將創下2018年10月來新高，貿易順差則較上月有所擴大。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，外部需求來看，海外需求穩定態勢逐漸明顯，中國PMI出口部分繼續走強，預期12月出口表現較佳；考慮到2018年12月的低基數效應，12月出口將較去年同期增速2.2％。

進口方面，張瑜表示，12月國內生產有所改善，且春節提前導致趕工對國內需求也有所拉動，進口在此影響下表現應不差；另一方面，中美第一階段協議達成後，中國應會加大對美國的商品進口，也將帶動12月進口成長；從前瞻指標來看，12月PMI進口項目會繼續回升，考慮到2018年12月進口基數極低的影響，12月進口會比去年同期增速9.6％。

中美第一階段協議預計於15日簽署，屆時，將能降低中國製造商品的關稅，同時增加中對美農產品採購；就在協議簽署前，美國率先將中國從已入列5個月的匯率操縱國名單中移除。美國財政部長梅努欽對於協議將達成表示，這是一項「非常、非常廣泛的協議」。

(旺報 )