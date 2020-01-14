割陰人魔林國平因對馬來西亞鄧姓女華僑求愛遭拒，心有不甘的林男竟對她痛下殺手，還殘忍將她肢解，分裝成2箱3袋，驅車前往基隆棄屍。而林男的棄屍過程全部被監視器完整捕捉，他先是提著裝有屍塊的白色塑膠袋，悠哉閒晃，在完成棄屍後，他甚至露出詭譎微笑、還點了根事後菸在路口放鬆。

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警方調查，經多次查訪林男周遭鄰居，林男察覺警方在關注此案，7日傍晚將鄧女遺體肢解成2箱3袋搬運上車，還用棉被包裹屍塊避免血跡外流，為延後事跡敗露時間，他還刻意從居住的16號4樓，將紙箱搬到頂樓，再翻越隔牆從20號樓梯間搬運遺體下樓，行事縝密小心。

而林男上車後直奔基隆尋覓棄屍地點，最後將遺體丟置七堵山區，林男看似放下心中大石，還到超商買零食果腹，並持鄧女金融卡到超商ATM盜領1萬元以上現金，超商監視器拍到他露出詭譎微笑，還抽了根菸，似是慶幸計畫天衣無縫，或是得意自己從恢恢法網中溜走。

警方調閱監視器掌握林男棄屍路線，但追尋到七堵便斷了最後線索，只能大海撈針在附近搜索，或許是冥冥之中有註定，11日中午即在樹叢裡發現鄧女遺體，終在頭七前幫助鄧女回家。

鄧女個性單純可愛，是眾人眼中的「甜姐兒」，卻在借宿期遭鄰居狠心殺害。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)