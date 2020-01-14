1.台積電(2330)：外資持續買超，加上13日ADR收漲2.04%，今早股價開高走高至346元、漲幅1.1%。

2.精材(3374)：20日入伍富櫃50指數新成分股，昨獲三大法人聯手買超418張，激勵早盤股價漲約2.5%。

3.信紘科(6667)：看好半導體大廠擴產需求，Q1營運有望淡季不淡，外資連6日買超，今早股價放量鎖漲停。

4.建錩(5014)：去年12月營收月增8.87%、年增31.86%，全年營收年增2.99%，早盤爆量漲停。

5.奇力新(2456)：調漲大中華區晶片電阻價格，Q1看俏，早盤爆量強彈逾4.5%。

6.宏捷科(8086)：昨外資轉買超425張，吸引買盤搶進，早盤量增價漲約4%。

7.欣興(3037)：去年營收寫新高，加上5G助攻營運，昨獲三大法人聯手買超，早盤帶量攻克季線，股價來到45.8元。

8.勤誠(8210)：新客戶估貢獻逾2成業績動能，今年營運看增兩位數，昨市值擠身百億俱樂部，早盤一度衝上102元，再寫波段新高價，登百元俱樂部。

9.矽力-KY(6415)：與華邦電報喜，打進天貓精靈智慧音箱供應鏈，惟股價高點修正，晨盤下跌逾4%。

10.智原(3035)：去年財報告捷，三大法人昨聯手買超，早盤持續走揚漲近2%。

11.漢唐(2404)：今年獲利挑戰逾1.5個股本，不畏外資連3賣超，股價續漲逾3%，重登200元關卡，劍指前波204元高價。

12.聚積(3527)：LED題材利基，外資回頭買超，晨盤挾量上漲逾3%，登逾2個月高價。

13.信驊(5274)：去年營收創3高，外資升評目標價，早盤高漲逾6%，觸及1050元，重回千金股。

14.聯鈞(3450)：營運谷底已過，64元有撐+外資昨日買超280張，今早強攻逾8%。

15.鴻海(2317)：外資連買超3日，合計21382張，推升股價重返90元關卡。

16.帆宣(6196)：半導體廠擴大支出帶旺今年營收看增一成，今早走高約3%，回到88元上方壓力區。

17.弘塑(3131)：半導體廠高資本支出，今年營運比去年成長，股價成功突破300元壓力，改寫2013年4月以來高價。

18.美食-KY(2723)：今年加速展店，營運要回成長軌道，股價底部愈墊愈高，創2個月高價。

19.百和(9938)：梭織緹花及四面彈營收高速成長今年營運，高檔震盪後再攻一波，改寫4個多月高點。

20.鈊象(3293)：遊戲產業旺季且外資連日加碼，昨日股價創高後買盤仍踴躍，早盤走高2%在470元關前蓄勢。

21.中電(1611)：出售台南樹谷園區土地，預估處分利益近2.82億元，EPS貢獻0.79元，早盤漲逾6%，站上所有均線。

22.亞力(1514)：三大法人昨擴大買超1771張，早盤漲逾3%，改寫前高。

23.智伸科(4551)：併購旭申有利打進特斯拉電動車廠供應鏈，今年營運看俏，早盤漲逾4%，登波段新高。

24.訊達(6140)：開盤即觸漲停，惟賣壓出籠，漲幅縮窄至3%左右。

25.玉山金(2884)：備受三大法人抬愛，3日合計買超1萬9186張，早盤偏多操作，攀近1年來新高。

26.智邦(2345)：去年EPS達6元超乎預期，本季營收看增兩位數，晨盤放量上攻2%，挺進170元及季線。

27.眾達-KY(4977)：去年營收25.3億元締新猷，昨獲三大反人聯手買超相挺，晨盤亮燈漲停，改寫2年高價。

28.光環(3234)：5G競標續熱，在買盤力捧下人氣強強滾，早盤彈升2%，重登40元。

29.康普(4739)：近日獲外資偏多操作，早盤發動快攻急漲4%，一舉拿下月線、季線與半年線。

30.聯亞(3081)：大陸重啟回傳網路招標，今年毛利率看升，晨盤獲買盤進駐，股價勁彈3%。

31.統新(6426)：5G基礎建設啟動，上季、去年營收齊揚，近日在外資買超相挺下，推助早盤大漲4%，站穩月線關卡。

(時報資訊)