台積電(2330)預計本周四(16日)召開法人說明會，市場對法說行情樂觀；台積電去年大舉調高資本支出至140億至150億美元新高，今年預計維持此高檔水準，帶旺台積電概念股的半導體設備廠，今早包括漢唐(2404)、京鼎(3413)股價超過200元，相關族群股價強勢。

台積電預計本周四(16日)召開法人說明會，將公布108年第四季財報及109年第一季業績展望，市場樂觀以待，預期台積公司本季不淡，今年營運動能強勁，5奈米成為新的成長助力。

台積電去年下半年加速布建5奈米並擴大7奈米產能，上季法說會正式宣布上修去年資本支出，由原訂110億美元，上修為140億至150億美元，主要因應5G提前布局，加上AI發展，客戶對台積電5奈米和7奈米製程需求相當強勁，讓台積電決定提高資本支出，台積公司也預計今年維持去年的高資本支出水準。

台積電今年資本支出同樣上看150億美元，第一季營運預計不淡；為家登(3680)、漢唐(2404)、京鼎(3413)等相關設備及材料概念股持續注入活水。弘塑(3131)也在市場買盤追捧下，股價再度飛越300元關卡。

(時報資訊)