大陸2019年外貿年成長率為3.4％ 破31兆元人幣 10:322020/01/14 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸海關統計，2019年貨物貿易進出口總值31.54兆元（人民幣，下同），年增率3.4％。其中出口17.23兆元，成長5％；進口14.31兆元，成長1.6％；貿易順差2.92兆元，擴大25.4％。 有分析師預測，受到外部環境穩定的影響，出口情況應更樂觀；進口方面，2020年將持續擴大內需影響，進口或將再擴大。 (旺報 ) #進口 #影響 #貿易 #出口 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉鶴13日赴美 簽首階段經貿協議 04:092020/01/10 兩岸新聞 台灣不該捲入強權競爭漩渦中 04:092020/01/10 論壇廣場 美聯準會：貿易風險消退 2020全球經濟更好 15:442020/01/10 財經 2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 財經 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 台灣機械業 估Q2走出谷底 04:102020/01/13 產業特刊 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 18:102020/01/13 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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