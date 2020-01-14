據大陸海關統計，2019年貨物貿易進出口總值31.54兆元（人民幣，下同），年增率3.4％。其中出口17.23兆元，成長5％；進口14.31兆元，成長1.6％；貿易順差2.92兆元，擴大25.4％。

有分析師預測，受到外部環境穩定的影響，出口情況應更樂觀；進口方面，2020年將持續擴大內需影響，進口或將再擴大。

(旺報 )