21歲林姓中度智障女子，2018年11月間嫌2歲兒子太吵竟將他關進廁所，她3天後返家，才發現兒子早已死亡，警方獲報查訪，發現男童瘦到皮包骨蜷縮在馬桶旁，地上、身上沾滿排泄物，死狀極慘，林女卻與蕭姓同居男友開心玩夾娃娃機。台北地檢署14日依遺棄致死罪嫌起訴林女、蕭男2人。另林女哥哥也涉案，遭檢方通緝。

警方調查，林女2016年與前男友生下兒子，不久後即分手，北上到林森北路酒店上班，2018年11月6日因氣兒子藉故吵鬧，將他關在廁所，隨後出門上班，但3天後、9日中午返家叫兒子卻無回應，打開廁所發現兒子死亡，與同居男友蕭男商議後，2人於9日晚間7時報警。

警方指出，員警到現場查看發現男童死狀極慘，身軀削瘦身軀蜷縮在馬桶旁，地上、身上沾滿了屎尿，且身型瘦小與正常的2歲孩童體重明顯有一段落差。

林女警訊時供詞反覆，先說兒子在半年前起食慾不振，曾帶他就診但找不到病因，不是故意餓死他；之後改回稱3天前有將兒子託付給哥哥照料。

但警方查證發現林女在2018年7月後就已無再與胞兄聯繫，且9日當天上午，生母還在住家樓下與男友開心夾娃娃，2人應訊時，對於兒子死亡漠不關心，態度冷淡。警訊後依遺棄致死罪嫌將林女、蕭男送辦。

(中時 )