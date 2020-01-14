犯下震驚社會的割陰分屍案主嫌林國平日前將一名鄧姓女華僑殘忍殺害後，還將屍體肢解載往基隆山區棄屍。但本刊訪查嫌犯街坊鄰居，眾人對於林男犯下分屍案皆難以置信，還說「他很和善，看到長者提大包小包還會幫忙。｣

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究竟是怎樣深仇大恨才讓林男變成冷血的分屍人魔？警方透露，林男有竊盜、傷害和強盜等多項前科，2012年因案入獄，3年前才假釋，而他重獲自由後在萬華定居，並在環南市場上班，平時沉默寡言，但會提醒鄰居拔機車鑰匙，見長者提大包小包還會幫忙，周遭住戶根本不知道看似和善的林男竟曾是名凶神惡煞的惡匪。

鄧女則是附近小有名氣的美女，她長相清秀、皮膚白皙，身材姣好修長引人注目，其個性單純可愛，臉上總是帶著微笑，遇到鄰居還會招呼示意，工作時更認真負責，是大家公認的「女神級」的甜美女孩，而她的大好歲月才要展開，竟因惡鄰居而成為無辜冤魂。

一向獨來獨往的林男因被鄧女吸引，曾數度釋出好感，聽聞鄧女浴室排水不良，還曾多次詢問「要不要來我家洗澡」？如今竟因求愛不成而痛下殺手，還殘忍的將她分屍。

聽聞鄧女離世，鄰居紛紛表示不捨，更自責不夠警覺才讓年輕生命白白斷送。有住戶表示，鄧女失蹤後就有人認為林男形跡可疑，要求屋主開門搜查，但屋主因趕著去唱歌而拒絕，還要鄰居「別多管閒事」。

而被害人在馬來西亞的家屬接獲噩耗，現已趕抵台灣處理後事，情緒悲痛至今難以平復，只盼檢警能盡速釐清案情，還給被害人真相與公道，別讓鄧女白白枉死。

為拖延事跡敗露時間，林男將肢解後的屍體搬到頂樓，從另棟的樓梯下去，行事縝密小心。（圖／林淳芳攝）

(中時電子報)