2020大選結束後，國民黨內改革聲浪四起，江啟臣、蔣萬安、徐弘庭等青壯派已陸續宣布辭中常委。台北市議員葉元之表示，國民黨真的很不團結，重點之一應先建立自己的網軍，否則談改革都沒用。

葉元之在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，國民黨提那麼多次改革，但沒有一次是有效的，換了黨主席也不見得會改，其中第一個問題就是國民黨非常不團結，像民進黨初選時賴清德被打趴，但蔡英文贏了之後馬上靠攏，全黨團結，如今大選已經結束，「國民黨卻到現在都還在分」。

另外，葉元之建議，國民黨要組建自己的網軍，此次選舉民進黨全靠網軍，把國民黨打得亂七八糟，「打馬悍將粉絲團、只是堵藍粉絲團，這兩個我一定要當成個案研究」，看看他們怎麼抹黑別人，為什麼韓國瑜說什麼，他們就能馬上做圖，且都挑最醜的照片，「馬上中央廚房出來，所有的系統全部去黑韓」，這一點一定要師夷之長，若沒有網軍，再談改革都沒有用。

被點名的「只是堵藍」粉絲團，也馬上反擊，「國民黨的反省就是要成立網軍，原汁（元之）氣噗噗！！！大罵只是堵藍跟打馬，來來原汁來…你們韓導的網軍在這裡，24小時輪班還有領薪水，不像堵藍義勇軍血汗工廠，只為理想。」

(中時電子報)