高雄市長韓國瑜總統選舉失利後，仍被黑說雖然敗選，卻能爽領1.6億選舉補助款，韓14日上午出席市政會議前，再度被媒體提問，他語帶無奈表示，依法所有補助款都是由國民黨中央黨部領走，個人1塊錢都沒有，「怎麼會有這個問題呢？」

媒體報導，韓國瑜敗選後，仍能爽領1票30元、總計1.6億的選舉補助款，韓國瑜競選總部13日已發聲明澄清，列出《總統副總統選舉罷免法》第41條，政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取。候選人競選費用之補貼，應於當選人名單公告之次日起20日內，由中央選舉委員會核算補貼金額，並通知依連署方式登記之同組候選人，或推薦候選人之政黨，於3個月內掣據，向中央選舉委員會領取。

也就是說，選舉補助款是由推薦韓國瑜、張善政的國民黨領走，而非由韓國瑜本人領取。

韓國瑜凌晨也在臉書發文「選舉補助款我一塊錢也不會拿」，鄭重聲明作為候選人的他不會拿到任何選舉補助款，就算拿得到，也會全部捐出去，且選舉期間的各項捐款，他也會在近期內依法公布明細，「請各位請各位好朋友放心，選舉補助款和國民黨主席一樣，都不是我的心之所向」。

沒想到，14日上午韓國瑜主持高市府市政會議前，媒體堵訪還是問他「選舉補助款確定會捐出去嗎？」原本沒安排受訪的韓國瑜突然停下腳步，反問記者「什麼補助款？」

聽清楚問題後，韓國瑜再度強調，所有補助款都是國民黨中央黨部的，個人不能領，「大家了解嗎？」他解釋，因為是政黨推薦的總統、副總統候選人，所以選舉之後，所有得到的選票補助，都被國民黨中央黨部領走，「我們1塊錢都沒有，怎麼會有這個問題呢？」

(中時 )