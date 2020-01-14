用於更高智慧和互連設備的訊號處理平臺和人工智慧處理器的全球領先授權許可廠商CEVA宣佈，已為真無線藍牙耳機（TWS）和其他無線音訊設備的開發人員強化了其產品，普遍發佈可支援低功耗音訊（LE Audio）的RivieraWaves低功耗藍牙和雙模式IP。

低功耗音訊是下一代藍牙的音訊技術標準，導入了可增強音訊品質和鏈結健壯性的新功能，並實現了新的音訊共享使用案例。音訊品質的改善可歸功於LC3（或稱為低複雜度通訊編解碼器）的新編解碼器，該編解碼器還可以降低功耗，從而延長TWS耳機和其他音訊串流設備的電池壽命。LC3已經針對CEVA的音訊DSP進行了最佳化。

藍牙技術聯盟SIG執行長Mark Powell表示，藍牙社群持續推動技術向前發展，以滿足不斷演變的市場需求並創造新的機會。低功耗音訊就是一個很好的例子。它不僅可以提高現有藍牙音訊產品的性能，而且還導入了音訊共享（Audio Sharing），這是一個新的音訊使用案例，可望改變我們體驗音訊的方式及我們與周遭環境連接的方式。

低功耗音訊是近來最重要的藍牙創新之一，CEVA獨特的藍牙雙模式和低功耗藍牙IP產品組合，再加上其DSP、音訊/語音軟體和感測器融合技術，成就了CEVA成為提供先進無線音訊解決方案的業界領先一站式服務供應商的地位。

CEVA無線物聯網業務部門副總裁兼總經理Ange Aznar表示，我們祝賀藍牙技術聯盟推出低功耗音訊。我們的低功耗藍牙和藍牙雙模式IP都有龐大的客戶群，我們早已看到那些想在市場上推出新無線音訊產品的客戶，都對低功耗音訊有著一股強勁的需求。

CEVA的RivieraWaves藍牙IP平台為低功耗藍牙和藍牙雙模式連接提供了全面的解決方案。每一平台都由一個硬體基頻控制器和一個功能豐富的軟體協定堆疊組成。靈活的無線電介面讓平台可與RivieraWaves RF或各合作夥伴的RF IP一起部署，以便可以選擇最理想的晶圓代工廠和製程節點。

RivieraWaves藍牙IP平台可支援藍牙的所有最新功能，包括低功耗音訊（LE Audio）的同步通道、測向（到達角／出發角）、隨機廣告通道索引、定期廣告同步傳輸、GATT快取技術（GATT Caching）和其他增強功能。

到目前為止，RivieraWaves藍牙IP的出貨量已超過20億個，也有許多獲得授權許可的廠商，而全球主要的半導體公司和OEM廠商也已將它廣泛地部署在消費性產品和物聯網設備中，包括智慧手機、平板電腦、無線揚聲器，無線頭戴式耳機和耳塞式耳機、助聽器和其他穿戴式設備。

(工商 )