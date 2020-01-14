用於更高智慧和互連設備的訊號處理平臺和人工智慧處理器的全球領先授權許可廠商CEVA與商用RISC-V處理器IP和矽晶片解決方案的領先供應商SiFive，共同宣佈一項新的合作夥伴關係，將為一系列量大的終端市場設計和創建超低功耗的特定領域Edge AI 處理器。

兩家公司此次的合作關係是SiFive DesignShare計畫的一部分，將以RISC-V CPU、CEVA的DSP核心、人工智慧處理器和軟體為中心，這些組件將被設計成一系列以終端市場為目標的SoC，而這些目標市場中的設備需具備可支援成像、計算機視覺、語音識別和感測器融合應用的終端設備神經網路推論能力。初期應對的終端市場包括智慧家庭、汽車、機器人、安全和監控、擴增實境、工業和物聯網。

因為設備的處理工作量越來越大，包括傳統軟體和高效深度神經網路的組合，以便最大限度提升性能和電池壽命和增加新的智慧功能，因此，可以在終端設備管理機器學習處理的特定領域SoC正逐漸成為主流。由於安全、隱私和延遲方面的考慮，建基於雲端的人工智慧推論並不適用於許多這一類的設備。SiFive和CEVA開發一系列領域特定的可擴展Edge AI處理器設計，在處理、功率效率和成本之間取得最佳的平衡，直接克服這些挑戰。

Edge AI SoC已獲得CEVA屢屢獲獎的CDNN深度神經網路機器學習軟體編譯器的支援，此一編譯器可為CEVA-XM視覺處理器、CEVA-BX音訊DSP和NeuPro 人工智慧處理器創建完全最佳化的運行時軟體（runtime software）。

以大眾市場中嵌入式設備為目標的CDNN，將廣泛的網路最佳化、先進的量化演算法、資料流程管理以及經過全面最佳化的計算CNN和RNN庫納入在一個整體的解決方案中，從而可以將經過雲端訓練的人工智慧模型部署在邊緣設備上，以進行推論處理。CEVA還將為建基於CEVA-XM和NeuPro架構的合作夥伴和開發人員提供一個完整的開發平台，以支援使用CDNN且以任何高級網路為目標的深度學習應用之開發，同時也針對音訊和語音預處理和後處理的工作量提供DSP工具和庫。

對於尋求與領先供應商合作以提供預先整合的優質矽智財，從而把新的SoC推向市場的公司，SiFive DesignShare IP計畫可提供簡化的流程。作為SiFive在準備量產時授予IP許可的商業模式的一部分，DesignShare IP計畫的靈活性和選擇性可通過更簡單的原型製作，並且降低談判契約和許可協議的複雜性，沒有法律上的繁文縟節，也不需要預付款，讓產品更快上市。

CEVA全球銷售執行副總裁Issachar Ohana表示，CEVA與SiFive的合作使Edge AI SoC的創建可快速且專業地依據工作負載而量身打造出來，同時還保留了支援機器學習新的創新的靈活性。我們市場領先的DSP和人工智慧處理器，再加上CDNN機器學習軟體編譯器，使這些人工智慧SoC能夠簡化在智慧設備中部署經過雲端訓練的人工智慧模型的工作，並為任何希望使用Edge AI 功能的人們提供引人注目的產品。

SiFive總裁兼執行長Naveed Sherwani說，SiFive的使命是擺脫技術路線圖上的限制，而實現不會過時且技術領先的處理器設計是其中關鍵的一步。要滿足人工智慧模型的快速發展以及對低功耗、低延遲和高性能的要求，就需要一種靈活和可擴展的IP和SoC設計方法，而這正是CEVA/SiFive聯合的產品組合所能提供的。這樣的結果是可縮短產品的上市時間，同時降低設備製造商生產功能強大且具有差異性產品的進入障礙。

SiFive的DesignShare計畫現已推出，其中包括CEVA-BX音訊DSP、CEVA-XM視覺DSP和NeuPro人工智慧處理器。

(工商 )