羅志祥、愷樂、邱宇辰、黃偉晉聯合主持八大《娛樂百分百》，日前錄製除夕特別節目「鼠運亨通迎新春」，邀來該台年度大戲《因為我喜歡你》男主角汪東城、歌手鼓鼓、吳卓源、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、紀卜心等。汪東城犧牲帥氣形象，與大家一起換上胖子裝，穿上特別訂製跆拳道服玩遊戲討吉祥，他苦笑表示：「希望後生晚輩們能給前輩一點面子，髮型師很貴，拜託不要弄亂我頭髮。」

話才一說完，羅志祥便露出邪惡眼神：「偉晉今天也專程去弄頭髮耶。」讓黃偉晉嚇到倒退三步直喊，「拜託不要啦！」節目應景推出「凹嗚狼人殺」年獸版，扮成財神爺的羅志祥表示：「我們就是要玩到最後一刻，但我今天的裝扮很容易發出聲音。」為了避免被發現身分，他還搞笑扭曲著臉玩遊戲。

汪東城（左）、黃偉晉換上胖子裝。（八大提供）

節目最後當愷樂準備要刮出百萬獎金時，同隊汪東城卻脫口而出，「今天我們熱鬧就好，如果刮刮樂刮到300萬頭獎，我們就捐出去。」大家瞬間安靜不接話，羅志祥在一旁笑說：「但是你的隊員感覺都很想拿紅包。」

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