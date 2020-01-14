美元走勢一直是投資人關注的議題，而儘管2019年美國聯準會（FED）已降息三次，美元表現仍有彈性。星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，雖然美國經濟成長放緩，但表現仍相對優於其它成熟經濟體。基於星展集團對全球經濟2020年溫和成長的觀點，預期美元第1季在相對較高的經濟成長與利率支撐下，依舊維持高檔，並於第1季後呈現小區間震盪但大致持穩的格局。建議投資人在審視自身風險屬性與投資需求後，可適當配置美元資產。

即日起至2020年3月31起，星展銀行（台灣）推出「iWealth 新春美元定存專案」及「步步高升美元定存專案」。

「iWealth 新春美元定存專案」：客戶成功透過iWealth網路活動留言或線上開立星展豐盛理財帳戶之全新星展豐盛理財客戶或全新豐盛私人客戶，可享美元1個月定存年息最高3.36%。

「步步高升美元定存專案」：全新及既有星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶，於活動期間內以新資金承作「步步高升」專案，可享美元1個月定存年息最高3.20%，3個月定存年息最高2.2%。

(時報資訊)