歐系外資出具最新環球晶(6488)報告，升評給予「表現優於大盤」評等，目標價由335元調升到500元。早盤環球晶股價重新站回「4」字頭。

該外資指出，今年下半年環球晶的營收就可以看到明顯加速升溫，除了在韓國的新廠產能開出外，記憶體市場的存貨消化也告一段落。在半導體矽晶圓的供需結構方面，明年需求可望看到提升，而略顯吃緊的產能供應會有助於新長約的價格提升。估明年的營收年增至少有1成，而毛利率也可達到30%。

環球晶2019年合併營收580.94億元，年減1.64%，創歷史次高。展望今年，日前環球晶董事長徐秀蘭表示，客戶端存貨已從去年年中的高峰，一路去化，反應半導體產業景氣已逐步復甦，且5G加速佈署，及各種新科技應用於手機、VR、遊戲機、人工智慧、物聯網、車用電子等終端性新品陸續推出，可望帶動全球半導體需求回暖。

環球晶去年12月通過境外資金匯回案，為嚮應政府境外資金回台政策，及加大在台灣半導體的投資，將進行約3.5億美元 (超過新台幣100億元)的境外資金匯回，12月底已匯回第一筆逾30億元的海外資金，全部資金匯回預計今年上半年完成，將投入高階半導體晶圓、SiC晶圓等四大領域。

(時報資訊)