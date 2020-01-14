大陸海關總署14日發布資料顯示，2019年大陸貨物貿易進出口總值31.54兆元(人民幣，下同)，比2018年增長3.4％，在國內外風險挑戰明顯上升的情況下，實現量的穩定增長和質的穩步提升。

其中，以人民幣計價，大陸去年12月進出口大幅改善，出口年增長9％，預期增長2.9％，前值增長1.3％；以人民幣計價，12月進口年增長17.7％，預期增長8.6％，前值增長2.5％。

(旺報 )