陸去年12月出口年增9％ 進口增17.7％ 10:362020/01/14 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署14日發布資料顯示，2019年大陸貨物貿易進出口總值31.54兆元(人民幣，下同)，比2018年增長3.4％，在國內外風險挑戰明顯上升的情況下，實現量的穩定增長和質的穩步提升。 其中，以人民幣計價，大陸去年12月進出口大幅改善，出口年增長9％，預期增長2.9％，前值增長1.3％；以人民幣計價，12月進口年增長17.7％，預期增長8.6％，前值增長2.5％。 (旺報 ) #人民幣 #大陸 #12 #進出口 #人民幣計價 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果iPhone去年12月在大陸銷售量激增逾18％ 10:242020/01/10 財經 《業績-百貨》富邦媒12月、上季、去年營收齊創高 16:312020/01/10 財經 《通信網路》5G基礎建設啟動，統新上季、2019年營收同增 16:482020/01/10 財經 《業績-其他電子》可成去年營收減4％，稅前EPS約25.9元 16:482020/01/10 財經 《業績-鋼鐵》春雨上月營收創近4月高 17:052020/01/10 財經 史上新高！國泰金2019年賺638億 18:292020/01/10 財經 台新投顧下周投資方向 點名六大類股 19:032020/01/10 財經 春雨12月營收月增8.43％ 19:192020/01/10 財經 紅馬12月合併營收9.3億元 創歷年同期次高 21:572020/01/10 財經 貿易協議將簽署 陸12月進出口增速成長 10:202020/01/14 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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