高市仁武、鳳山警分局6名官警集體收賄500多萬元、包庇賭博電玩弊案，去年9月最高法院宣判，除前鳳山分局文山派出所警員巫文利發回更審之外，其餘5人駁回上訴，依貪汙、違背職務收賄等罪嫌，維持原判7年到21年不等有期徒刑。高雄高分院更一審14日上午宣判，巫文利無罪，可上訴。

判決指出，前仁武警分局偵查隊偵查佐蔣曜同、高鋒銘、前仁武分局行政組警員林旻諄3人涉嫌自2013年起按月收受位在高雄市大樹、仁武、鳥松、大社等區共14家賭博電玩業者賄款，3人以透過白手套或不同管道轉交的方式收賄，包庇14家賭博電玩業者不被取締，或者遭臨檢仍可順利過關，3人總計收賄23次，總金額為240餘萬元。

前鳳山分局督察組警務員陳志興、前鳳山分局警備隊巡佐許豐泉，前鳳山分局文山派出所警員巫文利3人自2012年7月起至2015年10月，在鳳山分局及轄下文山派出所任職期間，按月或依三大節或每半年收受位在高雄市鳳山區共9家賭博電玩業者賄款共達87次，涉嫌收賄共308萬元。

高雄高分院2019年2月審結，蔣曜同判7年6月、褫奪公權6年，賄款所得235萬8000元追徵沒收。高峰銘判8年、褫奪公權3年，賄款所得3萬元沒收。林旻諄判7年、褫奪公權3年。陳志興判21年、褫奪公權7年，賄款所得200萬元宣告沒收。許豐泉判14年5月、褫奪公權6年，賄款所得28萬元宣告沒收。巫文利判17年、褫奪公權6年，賄款所得80萬元沒收。

2019年9月最高法院判決，查無巫文利收賄事證，判撤銷發回重審，其餘5名官警均遭駁回。公務員懲戒委員會也在同年12月判決，除巫文利部分另行審結，其餘5名官警均遭撤職並停止任用3至5年。

(中時 )