雖然下屆立院，民進黨繼續擁有立法院絕對多數的優勢，但仍有不少挑戰橫在眼前。一位北部民進黨立委分析，本屆立院小黨組成政團運作，不時和民進黨競爭，例如時代力量在私菸案和《礦業法》上，就頻頻「打著綠旗反綠旗」。台灣民眾黨這次共搶下五席不分區立委，即使相較民進黨立委席次處於劣勢，但為區隔選票市場，未來極可能緊抓著民進黨的新潮流系開打，突顯與民進黨差異性，搶食中間選民及淺綠選票，因此，民進黨日後處理小黨議題上的難度，未必比面對國民黨容易。

CTWANT 政治爆卦》民進黨佔絕對多數 游錫堃柯建銘爭「綠院」龍頭

甫連任的民進黨立委羅致政和被民進黨吸納的社民黨創黨人范雲則認為，民進黨面對外界高度期待時，相當強調進步價值，相信民進黨中央不會讓立委只是個橡皮圖章。

台灣民眾黨一舉拿下五席不分區立委，躍居立法院第三大黨，成為政壇焦點，台灣民眾黨黨主席柯文哲確定取得參選下一屆總統的門票。談起和藍綠間未來怎麼相處，台灣民眾黨立委當選人蔡壁如表示，台灣民眾黨立院黨團會先與小黨做朋友，策略聯盟時代力量，下一步再談與民進黨、國民黨的合作，但絕不當小藍小綠。

「民進黨立法院席次已經過半，台灣民眾黨不可能跟著民進黨後面走，意識形態可能將比較接近國民黨，目標是搶奪藍營選票。台灣民眾黨與國民黨的關係，將會有如時代力量對民進黨，立委席次雖不多，卻都能讓藍綠兩黨都有芒刺在背之感。」另一名藍委表示。

(中時電子報)