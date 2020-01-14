台積電盤中股價與市值雙創新高 10:432020/01/14 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台積電（2330）在外資對目標價新共識拉高至400元，以及外資以實際行動連3日合計買超17,458張下，台積電14日盤中股價來到346元，盤中市值也來到8.97兆元，蓄勢挑戰下一個兆元關卡-9兆元歷史新新值。 晶圓代工龍頭台積電去年12月營收來到1,033.13億元，年增15.01％，連續5個月站穩千億大關，且為同期新高，營收成長動能依然十分強勁，在今年5G商轉，未來不管是蘋果5G手機將推出，或是在AI、物聯網及車聯網的運用擴大，台積電都是最大受惠者。 (工商 ) #台積電 #盤中 #5g #外資 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 站上5G浪頭 AI商機大爆發 04:102020/01/10 投資理財 《電腦設備》微星CES展秀5G肌肉，首款支援5G桌上型主機吸睛 10:342020/01/10 財經 搶搭5G換機潮 陸手機迎機遇 04:092020/01/11 焦點新聞 聯發科推中階5G晶片 手機將搭載 04:092020/01/12 焦點新聞 貿易戰緩和 港股看好3大主題 04:102020/01/13 焦點新聞 5G設備進入肉搏戰 四雄曬成績單 15:052020/01/13 財經 《國際產業》郭明錤：蘋果可能在秋季推出「所有」5G版iPhone 15:402020/01/13 財經 標金衝全球第一 台灣之星備銀彈...飆5G 04:102020/01/14 財經要聞 林百里憂心：5G高貴 傷了AI 04:102020/01/14 財經要聞 三星在台手機銷售額 5年最佳 04:102020/01/14 產業．科技 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。