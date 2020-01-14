台積電（2330）在外資對目標價新共識拉高至400元，以及外資以實際行動連3日合計買超17,458張下，台積電14日盤中股價來到346元，盤中市值也來到8.97兆元，蓄勢挑戰下一個兆元關卡-9兆元歷史新新值。

晶圓代工龍頭台積電去年12月營收來到1,033.13億元，年增15.01％，連續5個月站穩千億大關，且為同期新高，營收成長動能依然十分強勁，在今年5G商轉，未來不管是蘋果5G手機將推出，或是在AI、物聯網及車聯網的運用擴大，台積電都是最大受惠者。

(工商 )