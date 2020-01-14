李明川、葉家妤等藝人近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享婚禮上不敢回想的尷尬回憶。李明川爆納豆的料，他笑稱自己經常參加藝人婚禮，第一次在婚禮上遇到納豆，就親眼看到對方睡著，他本來以為是因為納豆主持、活動以及拍電影等工作太多太累，加上當天長輩致詞太久，所以才睡著，沒想到這情形不止一次。

李明川回憶該月剛好有2場藝人婚禮，他在第2場再度遇到納豆，沒想到對方一樣又睡著，後來才知道，原來納豆只要喝醉就會呼呼大睡，而且令他印象深刻的是，那個月遇到的第2場婚禮，納豆直接醉到婚禮結束後還是沒醒來，最後大家只好幫忙架著他離開。

提及近況，李明川最近剛拿下伊林娛樂尾牙的最佳綜藝獎，他還特地在臉書發文抒發心情，「據說在公司要拿到特別獎的門檻很高，所以當聽到喊我名字，我真的腦袋一片空白……但拿到這個獎，實在讓我又驚又喜！」他感謝公司對自己的肯定，也喊話繼續努力，並請粉絲繼續支持他錄影的每個節目，其中包含他與利菁合作的《WOMEN説》。

(中時 )