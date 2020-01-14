華為近日對組織架構進行新布局，其中Cloud（雲端）＆AI（人工智慧）被提升為華為第四大事業群（Business Group，以下稱BG）。華為內部人士表示，這是華為對ICT部門的重大變革，也是「Cloud Only」戰略的進一步落地；不過，目前調整的方向和細則還在討論。

華為輪值董事長徐直軍此前表示，ICT組織變革的目標是支持雲端與運算產業的商業成功，聚焦在產業維度的專業性和效率、聚焦產業競爭力提升。

據新的人事任命文件顯示，侯金龍將擔任Cloud＆AIBG總裁，彭中陽任企業BG總裁，原企業BG總裁閻力大調任B類國家管理部總裁。此外，吳偉濤任公司總幹部部副部長，劉宏雲增任東南亞地區部總裁。

在調整前，「Cloud＆AI產品與服務」和「智能汽車解決方案」在華為組織架構中屬於BU部門，但層級與BG並列，屬華為的一級部門。

據悉，華為在2018年年底對「ICT基礎設施業務」進行了組織架構的重組和優化，將公有雲、私有雲、AI、大數據、計算、存儲、IoT 等與IT關聯性強的產業重組為「計算與雲端」產業群，並在此基礎上組建了「Cloud ＆ AI產品與服務」，而在2019年的第一季，華為又將IoT、私有雲團隊融入Cloud BU。

在2019年華為分析師大會上，華為常務董事汪濤表示，華為的「Cloud Only」戰略，通過對資源和組織的整合，從晶片到數據中心、從硬體到軟體、從IT基礎設施到雲端服務、從邊緣運算到雲端運算，將資源全部集結，這樣做是希望通過壓強投入，將華為雲打造成業界唯一的擁有全棧能力的雲端平台。

而AI則是企業上雲的核心驅動。華為曾預計，2025年所有的公司都會上雲端，97％的大企業都會使用AI，77％的雲上應用都會用到AI，AI將會是雲上競爭的關鍵；對此，華為採取的措施是，從晶片做起，推出AI晶片昇騰910和昇騰310，另外，針對開發較難的挑戰，華為又發布了一站式AI開發平台ModelArts。

(旺報 )