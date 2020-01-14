提到胰臟癌，一般人的印象是「很難發現，又很難治療」，國內知名音樂人梁弘志、民歌手黃大城都相繼因胰臟癌而辭世；國外演出「第六感生死戀」男主角的屈克史威茲過去接受媒體訪問時，也描述到他罹患末期胰臟癌時感到恐懼、憤怒的心情，如同歷經人間地獄。

台大醫院內科主治醫師章明珠指出，胰臟位於腹部深處，早期症狀多不明顯，所以較難發現。臨床上也發現，胰臟癌的最大特點就是發生率幾乎等同於死亡率，而這也使胰臟癌成為腸胃消化道癌症中療效最差的一種癌症。

然而，哪些因素會造成胰臟癌？章明珠表示，和許多其他癌症一樣，目前認為胰臟癌是一種多因子、多步驟共同造成之結果，並非單一原因所能引起。造成胰臟癌的因素很多，包括年齡、性別、遺傳、相關內科疾病，以及環境、飲食及生活方式等，在這些危險因子彼此相互作用之下進而產生胰臟癌。

1、老化：年齡老化是胰臟癌的重要因子之一，臨床發現平均壽命高的國家，胰臟癌發生率都較高，同時因為老化之後，發生相關併發症的機率也較大，以致胰臟癌的預後與治療效果也都較差。

2、性別：臨床統計明顯發現，胰臟癌男女比約2：1，一般認為這和男性抽菸比率較高有關。

3、人種：以黑人和猶太人發生胰臟癌的比率較高，而亞洲人罹患胰臟癌的比率相對而言是較低的。

4、家族史：基因遺傳仍是胰臟癌的重要危險因子，統計發現，有胰臟癌家族患者，發生胰臟癌的比率約較常人高出10倍左右。

5、遺傳性胰臟炎：近年來研究發現，遺傳性胰臟炎和某些特殊基因有關，目前已可篩檢這類基因。有遺傳性胰臟炎的患者發生胰臟癌的機率為一般人的30~50倍。

6、有遺傳性瘜肉、乳癌患者、慢性胰臟炎、接受過胃部手術者以及糖尿病患者，也有報告指出這類患者發生胰臟癌的機率也較常人為高。

7、抽菸：癮君子罹患胰臟癌的比率較一般人高出1.5~5.5倍。

8、職業性的化學物質暴露也可能造成胰臟癌。

9、飲食：生活中肉類攝取較多，而青菜、水果攝取較少量者，以及好吃碳烤食物者，胰臟癌發生率也跟著提高。

章明珠提醒，有遺傳性慢性胰臟炎的患者如果又合併有抽菸習慣者，其發生胰臟癌的機會更可能為一般人的100倍以上，所以如果累積的因子愈多，發生胰臟癌的機率也愈高。

由於胰臟癌目前尚未有良好的治療方法，因此預防工作顯得更重要，建議最好戒菸，少喝酒，飲食上多吃蔬果，並且保持良好的運動，避免肥胖。

除此之外，胰臟癌較常發生的症狀如非特異性的肚子不舒服、噁心、嘔吐或倦怠等，但這些和其他內科疾病症狀可能極為相似，很容易被忽略，而一旦懷疑為胰臟癌時，可以直接進行電腦斷層檢查，更快速掌握病情。

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(中時電子報)