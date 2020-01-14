總統大選與立委選舉結果出爐後，國民黨一夕之間陷入愁雲慘霧之中，「國民黨不僅得不到年輕人的支持，效應還擴散到其他年齡層，這是國民黨被雙殺的主因。」一名國民黨黨務主管感嘆。

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藍委林為洲則坦承，國民黨黨主席由黨員選舉，決策卻是黨主席「說了算」，由上而下、不接地氣的決策，沒有多元討論空間，甚至成為一言堂；反觀年輕人參加民進黨，只要表現好就能夠出頭。

另名藍營人士也分析表示，美國策動下的「反中」情緒，儼然成為全球浪潮，在此氛圍下，長期扮演穩定兩岸和平角色的國民黨，成為民進黨的「選舉防火牆」。為了勝選，民進黨強力抹紅國民黨是中共同路人，國民黨卻又缺乏辯護論述，年輕人也不瞭解九二共識的歷史背景，只看到國民黨緊緊地與大陸共產黨維持呼應，當香港反送中事件受到全球矚目，國民黨自然成為眾矢之的。

該人士進一步舉例，台中顏家的顏寬恒、雲林張家的張嘉郡，這次竟雙雙落馬，「顏家、張家都是長期經營基層的地方派系，地方服務絕對比空降的對手更紮實，但他們的政二代卻不敵恐共牌發酵，令人扼腕。」

外界同時認為，民進黨主打「下架吳斯懷」催票戰略，也是讓不少藍委在力戰後以些微票數落敗，讓綠委再度過半的主因之一。藍委擔心，吳斯懷、葉毓蘭等國民黨新科不分區「爭議立委」進入立院後，民進黨恐將藉著當面挑釁霸凌的方式轉移焦點。對此，羅智強、游淑慧、張斯剛等多位青壯派藍營民代，選後舉行記者會公開呼籲，希望國民黨主席吳敦義立刻無條件請辭黨主席，也呼籲吳敦義、吳斯懷請辭不分區立委，讓排名在後的台南市議員謝龍介遞補，強化國民黨立院黨團戰力。

(中時電子報)