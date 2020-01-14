選舉過後準備過年啦！新北市年貨大街「來趣新北旺大街」將從17日到19日在新北市民廣場登場，現場邀集年貨、伴手禮、節慶用品等百攤廠商共襄盛舉，每天限定商品下殺5折起，消費滿1000元就有抽中高檔家電，現場也提供宅配到府、電商訂購、多元支付等服務，還發送烘爐地錢母、可愛的金鼠御守，為民眾招財祈福。

新北市經發局指出，鼠年招財來新北，消費滿額試年菜，下殺5折的破盤價優惠，滿額500元，送限量招財御守，消費滿5000 元再送阿基師福容飯店年夜菜搶先圍爐試年菜。

另展售會商品上架電商，優質優惠年貨線上就能便利購買，此外，展售會安排宅配區，幫民眾將現場採買的年貨輕鬆送到府。

市府也與北部香火最旺財神廟中和烘爐地福德宮合作，於開幕當天首發2020年招財錢母，並規畫全天候進駐讓民眾祈福求發財。

年貨大街也設計結合牌樓、春聯及紅燈籠等復古元素，還有超吸睛3米高的祈福燈籠牆，並設招財祈福許願池，全家出遊好景點。

(中時 )