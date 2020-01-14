為慶祝1月11日的司法節，由法務部與與司法院、中華民國律師公會全國聯合會共同舉辦「第75屆司法節學術研討會」，研討有關兒少犯罪防治網絡，藉由審、檢、辯、學多元視角，一起探討當前最重要的兒少犯罪防治議題。

研討會開幕式有別以往，先播放分別由法務部、司法院及律師全聯會製作，過去一年來如何用心在各自崗位上推動攸關人民權益的司法影片，接著由司法院長許宗力、法務部長蔡清祥及律師全聯會理事長林瑞成共同主持及致詞以揭開序幕。

蔡清祥在致詞時特別就法務部所拍攝的影片，包括「無毒家園」、「洗錢防制」、「司法互助」、「回應民意」、「獄政革新」、「行政執行」等施政成果，含括了法務部檢察、調查、廉政、矯正及行政執行五大系統，正是法務部貫徹司法為民的具體實踐。

據統計近10年來台灣整體少年兒童犯罪總人數係呈現下降趨勢，但是時有所聞的兒虐事件、校園的霸凌、幫派入侵校園及三、四級新興毒品濫用等兒少犯罪問題，仍是社會所關注的焦點。

所以法務部致力於保護兒少的身心健全發展，除了對毒品的全力查緝及加重對未成年人販毒者之刑度外，在兒虐事件加重刑事責任的修法，並讓司法早期介入，及協助解決家庭困難、保障兒少的受教權等，都是希望能為解決兒少犯罪問題盡更多心力。

法務部表示，去年「少年事件處理法」修正草案也已經立法院三讀通過，主要希望政府及社會行政資源可以及早介入，給予觸法或曝險少年更多協助。因此，今年司法節學術研討會，有關「青少年犯罪防治網絡之探討」的主題，正好可以呼應「少年事件處理法」的最新修法趨勢。

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(中時 )