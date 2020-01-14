曾是「黑澀會美眉」、以高學歷與知性甜美外型聞名的「台大五姬」翁滋蔓，是許多人心目中的女神，在演藝圈成績也相當不錯，然她近年卻淡出演藝圈，許久沒推出新作品，沒想到再度登上版面，竟是因為感情生活的新進度，跟神秘闊少新歡當街親暱，動作相當惹火，看來感情正濃烈，相傳兩人是因打小白球才越走越近，然翁滋蔓卻說學打高爾夫，並非為了尋覓優質金龜婿。

據《鏡週刊》報導，女星翁滋蔓被拍到感情新發展，大白天在街頭跟壯碩闊少打得火熱，約會至晚間7點，她才獨自回家，相傳闊少的嗜好是打小白球，是「特倫北方高爾夫球俱樂部(Troon North Golf Club)」 會員，位於美國亞利桑那州，據悉，要加入會員要先繳3萬5000美元(約新台幣106萬元)，另每月月費535美金(約台幣1萬6200元)，相當高檔，而觀察翁滋蔓前陣子的美國旅遊照片集，可以發現她也多半在亞利桑那州進行高爾夫球相關行程。

事實上翁滋蔓的風格，感覺跟高爾夫球八桿仔打不著，然她卻突然愛上打小白球，開始在IG分享許多打球的生活與照片，也曾在IG上公開過自己上的教練課程，一小時要價175美金(約台幣2300元)，她解釋自己會愛上打小白球，是覺得很好玩，也藉由造訪不同的球場，欣賞各處的風景，「除了要有體力，也要去思考動腦想怎麼打好」，覺得這運動很有趣，如今更因此開啟感情新篇章。

(中時電子報)