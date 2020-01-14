英國政府考慮是否讓大陸電訊設備商華為參與下一代5G網路建設之際，英國和美國官員周一（13日）就國家安全及電訊發展問題舉行會談。據港媒報導，會面期間美國官員警告英國，使用華為5G設施屬瘋狂，將嚴重危害跨大西洋情報分享計劃。

英國負責電訊發展的官員斯萊克（James Slack）表示，英國的電訊網路的保安和復原力至關重要，英方對華為設備目前在英國如何使用一直有嚴格監控，政府稍後會作全面檢討，決定是否採用華為的5G設施。

斯萊克說，會與到訪的美國代表團成員開會，就相關問題進行討論。美國一直指華為的設備存在安全風險，據報代表團此行，是要游說英國不要採用華為的5G設施。英國負責保安政策的盧柏敦周日（12日）表示，會在不久將來決定是否讓華為參與5G網絡建設。

前美國總統歐巴馬任內出任國家安全顧問的瓊斯（James Jones）周日（12日）出席一個論壇時，亦談到大陸佔據各地5G市場的情況。他指出，大陸一旦成功在各國建立5G基建，將會左右到相關國家的國內生產總值1.5％至2.5％。他認為，美國應該在世界各地包括非洲與大陸競爭，其中應尤其着重科技競爭，並預期美國會獲勝。

(中時 )