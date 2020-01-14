特斯拉股價持續飛天，周一衝破500美元大關，收盤大漲近10%，報價524.86美元，創下歷史新高，美國券商更大幅上調其目標價至612美元。

華爾街券商Piper Sandler上周才將特斯拉目標股價從423美元調高至553美元，Oppenheimer周一再將其目標價從385美元調高至612美元，增幅高達59%，成為華爾街中最看好特斯拉的券商。

CNBC報導，Oppenheimer分析師Colin Rusch表示，我們認為該公司的風險承受能力、從過去的錯誤中吸取教訓的能力，以及比同行更大的抱負，開始對那些無法或不願意以更快速度進行創新的公司構成生存威脅。

報導指出，特斯拉近期股價不斷上漲，推升市值達到約900億美元，比通用汽車和福特汽車的市值總和還高出近50億美元。進入大陸市場以及上季交車量優於預期，都成了股價上漲的助力。特斯拉周一股價飆漲9.77%，收在524.86美元，創史上新高，過去3個月來累計大漲103%。

(中時電子報)