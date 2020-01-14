電梯大廠永大機電今（14）日宣布，接獲董事美商UT Park View,INC辭職書，法人董事代表人張偉聰也一併辭任。UT Park View,INC去年四月永大股東臨時會改選，與寶佳集團站在相同陣線，挺永大現任董事長許作名，UT Park View,INC請辭，使得許作名為首的公司派與大股東日本日立製作所雙方可掌控席次各半。

永大表示，永大13日下班後接獲美國UT Park View,INC請辭董事的辭職書，經詢問後才獲悉UT Park View,INC因其所屬UTC集團就股權結構進行重組，持有永大6.07％股份，將在其集團內部間移轉但不會賣出，才請辭董事。據了解，美國知名電梯大廠OTIS，也隸屬於UTC集團。

據指出，永大前任董事長許作立與他堂弟現任許作名兩人，對永大中國大陸電梯事業經營策略及看法南轅北轍，去年四月永大股東臨時會改選，日立製作所拿下一席董事、許作立的長子永大前任董事長許瑞鈞、永大前總經理蔡鋒杰兩人獲得日立支持，以個人名義出任董事，日立還支持律師黃福雄擔任獨董，許作名與寶佳集團及UT Park View,INC等結盟聯手拿下三席董事、二席獨董。以許作名為首的現任公司派占上風，取得永大經營主導權。

日立不滿獨董陳世洋在公開收購期間召開股東臨時會，全面改選董事及獨董，致使經營權旁落，已向台北地方法院提出訴訟，UT Park 請辭董事後，現任公司派與日立雙方董事及獨董席次各半，永大經營權之爭進入下半場。

永大去年12月合併營收13.43億元，比去年11月增加3.69％，也較前年同期成長15.63％；去年合併營收137.39億元，比去年衰退幅度縮減至7.94％。永大訂出今年台灣、大陸及全球市場三箭齊發經營策略，今年台灣接單及出貨目標成長30％以上，大陸事業重新回到成長軌道，目標是損益兩平且重新回到世界電梯排名前十名，今年整體營運比去年好。

法人依據永大去年第三季認列大陸上海廠部分廠房及土地處分利益人民幣5,880萬元挹注，前三季EPS回升至1.79元，大陸事業去年第四季減虧推估，去年EPS可望回升至2元以上。

(工商 )