周一美股四大指數全面收漲，亞洲股市紛紛揚升，帶動台股開盤漲48.31點，台積電今日再度刷新天價後，多頭人氣凝聚，中低價位個股表現居前，指數一路走高，曾攀至為12186.62點，多頭有挑戰前高12197點的企圖心。分析師表示，中美即將簽署貿易協議，今日加權、櫃買指數同步上揚，期貨領漲現貨維持正價差，各項訊息一起觀察，台股在農曆春節前有機會再創新高。目前指數離12197的新高，約10點的距離，下半周是否會出現封關前的賣壓值得觀察。

盤面表現方面，台積電在法說會前夕，外資喊400元以上，盤中股價率先反應飆至346元，再創新高；被動元件今日多頭攻勢猛烈，國巨(2327)今日站回400元關上，漲幅在4%以上、大毅(2478)漲幅逾5%、奇力新(2456)終止連三黑，站回所有均線，漲幅也在5%以上；外資轉進低價股中的友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)及旺宏(2337)等也都紛紛揚升。

新台幣今日仍維持升值趨勢未變，至10:00，新台幣兌美元為29.866元，升值8.6分。不過，美國財政部周一點名台灣接近被列入匯率操縱名單，是否會影響台幣後市走勢，需要留意。

分析師指出，外資昨日買超金額逾台幣百億元，推動今日指數逼近前波高點12197點，目前外資在台指期未平倉淨多單部位約4萬餘口，農曆封關前所剩下最後5個交易日，預期台股將維持高檔整理，在豬年封關前有機會再看高峰。台股技術面多頭排列，再加上第一季作夢行情陸續展開，操作上不妨考慮持續作多。

(時報資訊)