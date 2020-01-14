智崴(5263)2019年12月營收創下歷史新高，目前在手訂單維持高檔，由於今年中階產品及影片內容營收比重持續提升，法人看好今年營運持續成長，營收及獲利年增上看2成。

智崴12月營收2.27億元，創歷年新高，年增9.3％，2019年營收首次站上20億元，達到20.89億元，年增27.5％，連續4年創下歷史新高。智崴銷售策從2018年開始改變，營過去代理改為直接掌握國際銷售通路，使得手上工程餘額持續攀升，法人估計2019年EPS上看7元。

智崴2019年3月首座m-Ride在佛羅里達樂高樂園開幕，去年全年m-Ride接單持續成長，m-Ride在2018年就被公司視為500萬美元以下中低階市場的殺手級產品，2020年可望正式發酵，主要由於訴求經濟效益以及售價2019年簽約加上市的m-Ride預估將10套，將改變飛行劇院未來營收結構模式，中階產品營收比重今年逐漸與高階產品接近，此外，法人估計，公司持續開發體感設備影片內容，影片營收比重2020年有機會提升至20％。

智崴2019年初在手工程餘額21～22億元，較2018年初增加3成，2019年新簽約金額將達20～22億元，在手工額餘額與新簽約金額達歷史新高，2020年陸續完工認列，今年營運將再創高。

(時報資訊)