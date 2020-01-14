大陸國務院副總理劉鶴，在美國東部時13日下午抵達華盛頓，簽署美陸第一階段貿易協議。但是，有經濟和貿易專家學者，第一階段貿易協議的簽署並不代表美陸貿易戰的結束，相反的，貿易戰引發的不確定性已經遠遠超出了決策者的初衷，而且接下來還將繼續影響兩國經濟的發展。

美國布魯金斯學會高級研究員布蘭迪斯（Brandeis University）與國際商學院創始院長彼德·派特里（Peter A. Petri）在一個有關大陸經濟的研討會中談到美陸貿易戰的問題。

他們表示，簽署貿易協定只是讓緊張不再繼續升級的策略，但很多問題是根本性的。他們並進一步以5G市場為例分析表示，目前大約有3分之2的國家選擇與華為合作，但有3分之1的國家選擇將華為排除在外，這些都是當初決策者無法預料的，第二階段協議也將更為複雜，必須去考慮市場長期目標。

華為是大陸經濟發展藍圖的重點，但川普政府以國家安全為由禁制華為參與關鍵技術，因此華為一直是美陸貿易戰中首當其衝的對象。

(中時 )