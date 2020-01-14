2020總統大選落幕，總統蔡英文得票歷史創新高破817萬票，歸究其因，青年返鄉投票是最大主因之一，有媒體報導，在投票前一天，高鐵國運都創下史上最高紀錄，連航空業運量也創下新高，許多海外僑胞都紛紛回國，只因此役攸關台灣未來，再遠，他們都要回台投票。

據《鏡週刊》報導，民進黨最後催票策略成功，返鄉投票創下新高紀錄。這可從交通看出來，不僅高鐵運量創紀錄，連國運五號客運量也寫下新紀錄。

不僅高鐵國運創下空前紀錄，連航空業也是。許多海外的台灣人，都紛紛趕回台灣投票。據前國民黨員、草協聯盟發起人的李正皓在政論節目《關鍵時刻》表示，投票當天，他的朋友六點半到北京首都機場，搭飛機之後到，十二點到桃園機場，一下飛機立即衝去拿行李，再衝去桃園高鐵站，二點多回到高雄，再衝台鐵回屏東，還差點趕不上台鐵，三點多到屏東火車站，然後狂奔坐車，最後三點三十五分趕到投票所投票，千鈞一髮之際終於投到票。

還有海外僑胞特地從國外趕回高雄投票，一位陳姓僑胞就從南美洲巴拉圭回到台灣投票，即使回來要坐50幾小時的飛機，但對他們而言，此役憂關台灣未來，再遠都要回來投票。

(中時電子報)