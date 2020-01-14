大選落幕，國會未來動向備受注目，民眾黨立委當選人蔡壁如稱考慮提出「在野大聯盟」概念。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，民生議題優先沒問題，只要講得有道理都可合作，盡量避開意識型態爭執。

蔡壁如考慮在國會提出「在野大聯盟」概念，民生、經濟議題可尋求各黨派合作，包括國民黨、時力或民進黨都是合作對象。

目前正出訪歐洲的柯文哲表示，立法院本來就是可理性務實討論問題的地方，民生議題優先應該沒問題。

柯文哲認為，對民眾黨來說，民生議題可和不同人合作，只要講得有道理都可以，盡量避開意識型態爭執，就像市府會議廳還掛了「民生第一」4個字，這也是民眾黨在立院一貫態度。

他說，共融社會和國家治理是民眾黨未來兩大政治主軸，沒有太深的意識型態，就像急診處看病人，也不會問你是藍或是綠，全都照看，因此只要是民生議題，講得有道理就可合作，這對民眾黨都不是問題。

此外，柯文哲強調，民眾黨在國會不是關鍵少數，民進黨完全執政，民眾黨對台灣政局恐怕不會有多大影響，所以他們是要做示範作用，未來若對法案不同意，會說出什麼才是正確的，就像「鯰魚效應」，雖然民眾黨只有5席，但相信對國會生態還是有很大影響。

(中時 )