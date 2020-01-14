伊朗8日發射逾20枚飛彈轟炸2座美軍駐伊拉克軍事基地，結果未造成美方鉅額損失，軍事人員也毫髮無傷，愈來愈多消息指美方事前已接獲將報復消息，更有消息人士透露，美軍早在8小時前就開始疏散士兵至地下碉堡躲藏，並將武器移至安全地點。

路透社引述2名駐守美軍阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）的伊拉克軍官指出，美軍早在8小時前開始因應飛彈來襲，直到8日午夜，基地內地面上已看不見任何一架戰機或直升機，另一名伊拉克情報人員透露，美軍似乎「完全知道」攻擊會在「午夜之後」發生。凌晨1時30分左右，飛彈終於來襲，它們擊中數小時前就已經清空的碉堡，沒有人傷亡。

伊朗究竟有沒有事先警告美國要展開空襲？德黑蘭、華府兩邊說法並不一致。伊朗官方當天聲稱轟炸至少造成80名美國人罹難，美國國防部則表示「沒有造成重大損失」，包括美國有線電視新聞網（CNN）等在內的美國媒體引述消息人士報導，伊朗事前有向伊拉克及美國示警，不過美國國防部長艾斯培（Mark Esper）及美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）10日堅稱，是美軍預警系統及之後採取的保護措施發揮作用，更堅持德黑蘭的行動「意在殺死美軍」。

伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）的一名顧問向路透社透露，伊朗是在攻擊前不久才直接通知伊拉克，不過在那之前就已將空襲訊息透露給其他國家，而伊拉克及美國最終是透過一個中東國家及一個歐洲國家獲知消息。該名顧問拒絕透露這2個國家的名字，路透社也無法證實他的說法是否屬實。

(中時電子報)