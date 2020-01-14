貓砂偵測腎病！在科技部支持下，交通大學光電系教授冉曉雯、物理所教授孟心飛與高雄中興動物醫院副院長黃明如合作，只要使用一般市售貓砂，就可成功分析出貓尿尿素的濃度，進而檢測出是否患有腎病。這是世界上首次從一般貓砂就可偵測貓腎病的獨創技術。

檢測貓腎病的系統，為冉曉雯團隊過去多年建立的「雙光纖微反應槽」技術，由兩根光纖搭配3D列印的感測槽，並以低成本的電子零件組裝，即可進行即時性得偵測。

冉曉雯表示，動物的病徵常不明顯，等到飼主發現動物出現明顯的行為變化時，病況通常已非常嚴重。因此，若能開發動物可使用的疾病偵測工具，有助於早期發現早期治療。

在家貓當中，腎病是最普遍的疾病，根據推測，超過一半的10歲以上寵物貓患有慢性腎臟病。根據研究，貓尿中尿素的含量下降，代表腎功能失常。

黃明如指出，現在動物醫院診斷貓的疾病，必須驗血、驗尿及超音波檢查後，才能做出綜合評斷。以驗血來說，就要600元以上。此外，採尿液不容易，因此飼主在家裡必須等待，等到貓尿出來後，在1小時內將新鮮尿液送到動物醫院去檢查，才會有助於診斷。

冉曉雯說，他們開發出「雙光纖微反應槽」做為尿素偵測工具，使用一般市面上常用的貓砂，待吸收貓尿後經過加水稀釋過濾，分析其尿液尿素，就能檢測出貓的腎病狀況。整個檢測過程5分鐘就可完成。

冉曉雯指出，他們研發的「雙光纖微反應槽」尿素偵測工具，歡迎有興趣的業者進行商品化。以後民眾只要將有新鮮貓尿的貓砂，送到動物醫院去檢測，就可診斷出貓是否有罹患腎病。

此外，這個可攜帶可即時反應的「雙光纖微反應槽」尿素偵測工具，過去已成功用於慢性腎臟病患者人體臨床實驗中的唾液尿素檢測，相關成果並在2019年發表在生醫感測領域的重要期刊《Biosensors Bioelectronics》中。

(中時 )