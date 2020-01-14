總統大選後，台股連二日上漲，富達投信股票基金經理人白芳苹表示，中美若如期於15日簽訂，對台股後市更樂觀看待。

台灣加權股價指數在上周五（1／10）順利站上月線，收在12024點，漲幅0.45％，在台灣總統大選後，富達投信認為在短期盤面不確定性消除下，選舉之後有望回歸基本面展開行情。

白芳苹說，基於三大理由對於後續台股看法屬正面。原因一：資金寬鬆外資續回補台股─全球主要央行營造寬鬆資金環境，包括美歐日QE和中國降準都是實質利多，目前外資占台股市值比重已達40％，資金行情有利去年9月歸隊的外資繼續回補台股。原因二：台灣是全球5G產業的重要供應鏈，帶給股市新動能─2020年是5G手機的起始元年，5G基礎建設與終端設備需求為橫跨多年的投資主題，台灣在全球是5G產業的重要供應鏈，電子產業新的成長週期，將帶給股市新的動能及能見度;。原因三：台股平均股利率高具吸引力─台股平均股利率為4％在全球屬於前段班亦具投資吸引力。

白芳苹說，中美敲定15日簽署第一階段貿易協議，如能如期簽訂，對台股後市樂觀看待。

由於短中期趨勢對多方有利，富達投信建議偏多操作擇優佈局，在類股投資策略部分，以電子為主，看好三大主軸，除了5G商機帶動相關零組件成長、中國去美國化對半導體設計與元件需求，另外關注基期仍低且有望轉機的產業，目前以記憶體與工具機自動化次產業為可關注的方向。

(工商 )