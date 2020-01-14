國民黨立委席次連兩屆慘輸民民進黨，國民黨內部要求黨中央檢討的聲浪再起。即將卸任的國民黨不分區立委陳宜民表示，外界總是嫌棄國民黨立委態度不夠硬，實際上，國、民兩黨立委席次相差懸殊，加上現任立法院院長蘇嘉全對於在野黨，幾乎不採「懷柔溝通」，經常以強行「輾壓表決」霸凌國民黨團，國民黨團雖曾採取激烈抗爭，但藍營選民不見得買單，導致藍委長期在「戰」與「和」之間天人交戰，兩岸議題更是如此。

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藍委在兩岸議題上「進退兩難」，被外界視為這次大選兵敗如山倒的主因之一。這次順利連任的國民黨資深立委賴士葆格外有感，他以《反滲透法》在第九屆立法院最後一會期闖關為例，「當時國民黨團內部意見分歧，多數尋求連任的青壯派立委都相當擔心，若藍綠爆發衝突，藍委勢必會被扣上『紅帽子』，最後只好選擇靜態抗議，但即便如此，最後仍有許多青壯藍委在這次選舉中箭落敗。」

賴士葆認為，問題關鍵不在於藍委要不要「動手」？而是國民黨本身的論述能力，能否爭取多數民眾支持？是否足以扳倒民進黨？「民進黨一路抹黑國民黨的九二共識就是一國兩制，就是傷害民主，在這個局勢下，國民黨還有必要繼續替民進黨堅持下去嗎？」賴士葆強調，既然八百萬名台灣民眾用選票給了答案，國民黨是否應該深入檢討兩岸路線是否符合民意潮流，就算92共識不能改，是否可以思考92共識加強版，以核心精神重新包裝論述，或者考慮由國民黨大膽提出要求大陸加速民主化等，否則年輕人都不瞭解92共識的背景及內涵，很容易就相信民進黨的抹紅論述，長此以往一定不利國民黨爭取選民認同。

(中時電子報)