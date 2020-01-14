根據衛福部的統計，每年有三千多人死於交通事故，更是14歲以下孩童的主要死因，顯示交通安全知識對學童的重要性。有鑑於此，中華車會（Chinese Taipei Automobile Federation, CTAF）與麗寶國際賽車場合作打造中台灣首座「兒童交通安全教育館（簡稱兒教館）」，透過實境體驗將道安知識傳遞給學童；響應國際組織FIA「safe walk to school」計畫，期待透過民間力量，促使社會安全網絡更加綿密，讓下一代能更安全且安心地長大。

位於台中麗寶國際賽車場的兒教館於13日正式開幕，交通部政務次長黃玉霖、道路交通安全督導委員會組長徐台生與台中市政府交通局局長葉昭甫等中央與地方官員，皆到場予以祝賀。中華車會理事長、同時也是麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，兒教館獨家引進「國際汽車聯盟FIA」的教材，並由麗寶重金打造全擬真道路情境，透過實境體驗將道安知識傳遞給學童；未來除了積極與公部門合作推廣到各國民小學之外，也將提供弱勢孩童免費體驗的機會，讓安全成為孩子們成長過程中唯一的路。

台中兒童交通安全教育館內部有完善的交通教育設施。(中華車會提供)

中華車會獨家取得FIA授權設計道路擬真環境。(中華車會提供)

陳志鴻也進一步說明，兒童道安意識逐漸受到重視，FIA也以此發動「safe walk to school」活動，近年積極在各國推動，關心學童用路安全活動，台灣也將透過兒教館的設置，響應此一活動，未來也將從室內到戶外，讓校園安全的範圍擴展到用路安全。

啟用儀式中，中華車會特別邀請數十名小朋友前來體驗道安課程，透過專業講師講述交通安全觀念，並分享交通意外的案例，讓在場學童充分意識道路上危機四伏，只要上路，就必須以最正確且謹慎的態度面對。其中，最讓學童們感到新奇的就是「路考測驗」，由小朋友親自駕駛歐洲進口的小汽車，在符合規範的場域上進行各種路考測驗，包括認識燈號與標誌、禮讓行人與如何應對突發狀況，都讓小朋友從遊戲中體會道安的重要性。

台中兒童交通安全教育館位於台中后里麗寶國際賽車場內。(中華車會提供)

中華車會表示，兒教館在麗寶國際賽車場與大川大立數位影音公司的全力支持之下，耗資超過三千萬，並歷經兩年多的建造；全館佔地超過800坪，室內採用挑高明亮的設計，所有的設計從牆面、教學路徑與號誌識別全都依照FIA與交通部的規範興建；在教材方面，更是獨家使用FIA認證的道安教材「Golden Rules」，也引進日本、新加坡與澳洲等國的教材，豐富多元的教學素材，不僅寓教於樂，更接軌國際。

陳志鴻指出，兒教館最大的特色也在於，不僅讓學童以行人的角度學習，也能以駕駛的立場換位思考，強化道安意識；未來也會將如何避免大車內輪差的風險納入課程，讓學童不光能注意自身安全，也能成為家庭中最重要的提醒角色，減少悲劇發生的機會。若是完成且通過中華車會的課程，也將獲頒兒童駕駛執照，以示鼓勵，讓學童更能嚴肅看待交通安全的重要性。

陳志鴻說，中華車會除了建置兒教館之外，也進一步著手規劃多項提升國人用路安全的重大計畫，包括與國際組織International Road Assessment Programme, iRAP合作的「學校周遭道路評鑑計畫」（Star Rating for Schools）；與車商合作的駕駛技巧訓練營（Auto Test）；因應國人赴日自駕意外頻傳，特與日本自動車聯盟JAF合作設置右駕課程；以及FIA邀集各界名人推廣道路安全的「#3500 Lives」宣導活動，網羅了影星楊紫瓊、網球名將納達爾與F1方程式賽車手Fernando Alonso等人，將讓台灣的交通安全從實務到宣傳，都進入一個更進步的階段。

FIA成立於1904年，擁有來自144個國家、共240個協會，也是方程式賽事的主辦單位；FIA關注的議題除了賽車外，更大一部分在於提升道路安全、智慧城市與未來運輸模式等領域的發展。中華車會為FIA正式會員，自2016年起參與FIA會務運作，預計爭取2021年亞太區圓桌論壇，將FIA正式會議首度帶入台灣。

(中時電子報)