名嘴王瑞德捐出1000碗滷肉飯。（圖／翻攝臉書）

2020大選國民黨潰敗，韓國瑜也回到高雄市府上班。為慶祝韓國瑜回歸高雄，網路名人「小商人」今（14）日晚間將在台北市發200份雞排，名嘴王瑞德也宣布捐出1000碗滷肉飯。

小商人在臉書表示，今天晚上8點30分，將在台北市議員陳怡君服務處（台北市大同區重慶北路三段295巷6號），發放200份雞排，慶祝韓國瑜「再度高票當選高雄市長」。

另外，王瑞德響應韓國瑜「第一天回高雄接受罷免」，也捐出1000碗滷肉飯給高雄人，在臉書表示「我捐1000碗魯肉飯、高雄釣客食堂捐250碗，其中350碗僅限弱勢家庭享用，老闆娘很熱心的表示，每碗加一顆好吃魯蛋！」

週六（18日）中午11點至12點半，釣客食堂將在鼓山二路84-1號，先發放300份滷肉飯。釣客食堂說，一碗滷肉飯只賣30元，連賄選基本門檻都不到，因為真正的庶民生活很簡單，只希望吃飽喝足、生活快樂，「而本店對於發大財從來沒有奢望過！」感謝蔡政府的把關，讓民眾有便宜滷肉飯吃，「這是有感的政績，也是守護台灣的表現」。

(中時電子報)