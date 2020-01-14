今日開幕的廣東省人大會議，罕見對香港媒體設限，多間往年都有到當地採訪的香港媒體，今年都不獲邀採訪。

據香港電台報導，該台向廣東省新聞辦查詢，對方表示香港電台今年不獲邀採訪廣東人大。被問到為何不獲邀以及根據什麼準則邀請，對方都說不清楚。至於為何過去多年都讓媒體自行報名，但今年就改為邀請採訪，省新聞辦說，每年的情況都可能有些不同。

按慣例，會議在廣東白雲國際會議中心舉行，廣東省長馬興瑞會在開幕式上發表政府工作報告，除了廣東省的經濟情況，亦會提及香港和廣東兩地交流和合作的情況。

報導引述時事評論員劉銳紹認為，有關做法明顯是與香港局勢有關，大陸官員被記者追問香港相關問題時，若按北京口徑回答，會令香港社會的反彈情緒更大。但若語氣較寬鬆，就可能會被指違反北京的原則，因此當局不想製造機會讓記者追問官員。

劉銳紹又稱，嚴防香港媒體會引起反效果。他說，會議未開幕就限制媒體採訪，會影響外界對廣東改革開放的信心，在中美貿易戰下外界亦關注外資企業撤出廣東的情況是否嚴重，限制香港媒體採訪會更加影響外界對廣東甚至對全大陸的觀感。

(中時 )