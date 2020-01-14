中美貿易戰達成第一階段協議，且大陸車市傳統旺季來臨，端子廠—胡連(6279)2019年12月合併營收回升到4.14億元，月增4.55%，為107年4月以後單月新高，儘管中國汽車工業協會預估，2020年大陸汽車銷量將年減2%，全球車市市況平平，但胡連因有新產品於今年開始出貨，胡連預估，今年業績會比去年好。
中美貿易戰導致大陸消費市場需求疲弱，且大陸排放標準由國五轉國六，讓2019年大陸車市冷颼颼，根據中國汽車工業協會發布報告指出，2019年大陸汽車產銷量分別為2572.1萬輛及2576.9萬輛，分別年減7.5%、8.2%，為連續兩年下滑，不過，隨著中美貿易戰達成第一階段協議，大陸車市逐步趨於好轉，隨著去年12月聖誕節及2020年農曆春節較往年早，部分地區車展刺激消費者購車意願，帶動大陸車市2019年第4季整體表現優於全年，亦帶旺胡連去年第4季業績。
在客戶訂單增溫下，胡連2019年12月合併營收為4.14億元，月增4.55%，年成長19.15%，累計2019年第4季合併營收為11.44億元，季增22.75%，為106年第4季以後單季新高，累計2019年合併營收為37.95億元，年減7.02%。
根據中國汽車工業協會預估，2020年大陸汽車銷量年減2%，銷量為2531萬輛。
不過，儘管中國汽車工業協會預估大陸今年汽車銷量仍將年減，且全球車市市況平平，胡連因切入電動摩托車等新客戶，且東南亞汽車新客戶訂單陸續到手，胡連預估，今年業績會比去年好。
胡連因業績重回成長軌道，近期獲外資及投信力挺，今天盤中股價亦強勢大漲，重回百元關卡。
(時報資訊)
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