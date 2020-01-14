近年來，儘管電商、外送平台的崛起，改變人們的消費模式，但實體店面仍是消費通路的主流，仍具有不可取代性。據實價登錄資料統計台北市108年1-11月成交資料，觀察台北市各行政區店面成交情形，交易占比前五名依序為大安區14.0%、中山區13.3%、士林區10.0%、信義區9.3%及文山區8.7%；成交坪數以20至40坪的店面為最多，占整體成交比例近五成，其次為20坪以下的物件，占比為28.0%；而交易總價則是以4000萬以下的物件為主，占全體交易比例77.3%。

北市店面交易排名第一的是大安區，占全市店面交易總量14.0%，成交坪數以20-40坪為大宗，成交總價帶以2000萬至4000萬為主，熱門交易路段落在信義路沿線、安東街、復興南路二段和東區商圈。排名第二的行政區為中山區，占全市店面交易總量13.3%，成交坪數以20坪以下為主，總價帶落在4000萬以下，熱門交易路段為林森北路、中山北路二段、錦州街、松江路。

總觀近兩年1-11月台北市各行政區的店面交易，前五名變化較大，今年以大安區占比14.0%位居第一，內湖、松山、萬華區跌出榜單之外，由士林、信義、文山區遞補上榜。永慶房屋業管部資深經理謝志傑，從107年店面交易占比來看，前五名中有四區是台北市中心區，但108年只有三區入榜，店面交易熱區有往市郊區移動的現象，此外，近年因電商、外送平台的崛起，改變人們的消費模式，也讓不少店家選擇從商圈一級店面轉戰次級店面，精華店面的需求有減少趨勢，不過，實體店面是「體驗經濟」的最佳場域，只要商圈願意提升品質且創造獨特風格，實體店面有其存在的美好與必要，讓店面交易熱度不減。

(時報資訊)